Flu negocia contratação de Oliveira O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, admitiu que está negociando a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira. "Tivemos um primeiro contato nesta quinta-feira, apenas para discutirmos questões de filosofia, perfil do elenco e assuntos referentes a função de treinador", afirmou. Um novo encontro com o treinador acontecerá na próxima semana.