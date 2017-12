Flu: Oswaldo promete manter equipe Depois do empate em 1 a 1 com o Sport Recife, na estréia do Campeonato Brasileiro, o técnico Oswaldo de Oliveira disse estar satisfeito com o desempenho do Fluminense e deverá manter o mesmo time para a partida contra o Botafogo de Ribeirão, sábado, no Maracanã. O treinador disse ter visto vários pontos positivos no time, mas admite que alguns jogadores renderam menos que o esperado. Ele não citou nomes, mas deu a entender que espera um aproveitamento melhor do zagueiro César e do lateral esquerdo Anderson. Para o técnico, o ponto conquistado em Recife foi muito importante. Ele disse que gostou da equipe, mas acrescentou que o Fluminense ainda tem muito a melhorar. "Por enquanto, as dificuldades são esperadas. O time vai evoluir no decorrer do campeonato", disse. Oswaldo frisou que gostou da atuação do meia Roger, que mesmo sem estar na condição física ideal, deu alguns dribles e passes. O jogo do próximo sábado mudou de horário: passou de 14h30 para às 16 horas. O atacante Agnaldo, insatisfeito com a condição de reserva, continua sem saber seu futuro. O Vitória-BA já manifestou interesse em contar com o atacante por empréstimo. A diretoria tricolor, por sua vez, diz que o jogador só sairá do clube para ser vendido.