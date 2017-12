Flu ou Bangu: decisão sai nesta 5ª A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) marcou para esta quinta-feira o julgamento do recurso impetrado pelo Bangu, pedindo a anulação da partida em que a equipe banguense empatou com o Fluminense, por 0 a 0, e que não terminou por causa de uma confusão, provocada quando o árbitro Reinaldo Ribas anulou um gol do Bangu, faltando um minuto para acabar o segundo tempo da prorrogação. O julgamento será em sessão extraordinária no Tribunal de Justiça Desportiva da Ferj e a tendência é a de que seja homologado o resultado da partida, garantindo o Fluminense na final, contra o Americano. Caso essa decisão venha a ser confirmada, o primeiro jogo entre os dois times deve acontecer no domingo e a segunda partida, na quarta-feira. O técnico do Fluminense, Robertinho, gostou da notícia de que o resultado deve ser confirmado. "Nós já fizemos a programação e vamos aprimorar finalizações e os fundamentos técnicos", disse o treinador. "São ajustes necessários para a decisão contra o Americano."