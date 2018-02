Flu: PC Gusmão pode usar Thiago Silva como volante O técnico Paulo César Gusmão ainda não definiu o time titular do Fluminense para a estréia no Campeonato Carioca, e pode aproveitar o zagueiro Thiago Silva, que voltou ao clube depois de uma passagem pelo futebol europeu, como volante - foi o teste que ele fez neste domingo, durante um treino coletivo. Romeu, que vinha sendo o titular ao lado do recém-contratado Fabinho, cedeu seu lugar. "Sou muito amigo do Romeu e não vai ter problema nenhum nesta briga. O importante é que o Fluminense está bem servido. Quero jogar independentemente da posição que o PC escolher", afirmou Thiago Silva. O jogador admite que precisará se adaptar a novas funções se for escalado como volante. "Sem a posse de bola, eu entro para ser um terceiro zagueiro. Com a bola, avanço e dou liberdade para o Arouca e o Cícero", explicou Thiago Silva. PC, no entanto, só deve anunciar o time titular na terça-feira.