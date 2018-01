Flu pede desculpas aos colorados após repercussão de ofensas em trem

Foi tão grande a repercussão negativa de um vídeo em que um torcedor do Fluminense ofende diversas vezes um grisalho torcedor do Internacional em um trem, domingo, que o clube carioca emitiu nota oficial nesta segunda-feira para se desculpar como os colorados e repudiar a atitude.

"O Fluminense vem a público manifestar seu repúdio à atitude de três torcedores do clube contra integrante da torcida do Internacional, em vídeo gravado no retorno do jogo deste domingo, no trem. O 'Tricolor' pede desculpas aos colorados e ressalta que este comportamento condenável não representa o da nossa torcida. O respeito ao torcedor adversário precisa ser uma prática comum e recorrente. O futebol deve servir como instrumento de propagação da união, jamais do ódio", diz a nota do clube carioca.

No vídeo, um torcedor, depois identificado como sendo Bruno Vargas Costa, acompanhado de dois amigos, começa o que parecia ser uma 'zoação' contra três colorados, principalmente um, mais idoso, de cabelos branco. Logo, porém, a brincadeira pelo rebaixamento do Inter se torna uma série de ofensas.

"Que m..., hein? Vai tomar no c...! Seu otário, olha para a câmera aqui! P... que pariu, seu filho da p..., rebaixado", continua o torcedor com a camiseta do Fluminense, quase encostando sua cabeça à do colocado, e com o dedo em riste, em tom ameaçador. O torcedor do Inter não reage.

A gravação, divulgada por torcedores do Fluminense, tornou-se viral desde a noite de domingo. Nas redes sociais, os dados dele foram expostos, com diversas mensagens em tom ameaçador.

Bruno chegou a se explicar pelo Facebook, dizendo que "não houve nenhum tipo de agressão física da minha parte a torcedores do Internacional e sim gozação normal de futebol" e que, "por causa da repercussão negativa", se retratava "com os torcedores colorados e também das outras equipes". Logo depois, entretanto, a conta foi bloqueada.