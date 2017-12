Flu pega América sem três ?estrelas? Sem Edmundo, Romário e Ramon, todos machucados, o Fluminense vai confiar no talento do meia Roger para vencer o América, às 21h45, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O jogador será a única "estrela" do Tricolor a entrar em campo, mas faz questão de rebater esta denominação, destacando o grupo e que todos no elenco têm a mesma responsabilidade. "Aqui não tem estrela. Todos sabem o que têm de fazer. Eu tenho que ajudar o Fluminense a fazer uma boa partida e conquistar a vitória", afirmou Roger. O atleta lamentou os desfalques, mas frisou ter total confiança nos substitutos. "Os garotos vão entrar com disposição e querendo mostrar serviço. Principalmente para agradar a torcida e ao treinador." O técnico Valdyr Espinosa lamentou não só as ausências de Romário e Ramon (Edmundo já não joga a algum tempo) como também o fato de ter perdido o volante Juca, machucado. "Assim, fica complicado para a equipe ganhar entrosamento. Mas não vou ficar reclamando. Preciso pensar no que tenho disponível", disse. Com isso, Marciel terá mais uma oportunidade entre os titulares. E no ataque, Marcelo e Alessandro vão precisar vencer as desconfianças dos torcedores e mostrar que podem vestir a camisa do Fluminense. "Reconheço que substituir o Romário é complicado, mas vou dar o máximo", afirmou Marcelo. OUTRO JOGO - O Friburguense recebe a Cabofriense, às 20h30, no Estádio Eduardo Guinle. O time de Friburgo ainda tem chances de conseguir a classificação. Para tanto, precisa vencer seu adversário e torcer para o Flamengo ser derrotado pelo Madureira.