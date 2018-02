Flu pega Atlético-PR e ainda sonha A nove rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem onze pontos a menos que o líder Corinthians, e a conquista do título virou utopia. Embora o discurso nas Laranjeiras seja de lutar pelo troféu até o último jogo, a meta mais real nesta competição é disputar uma vaga na Taça Libertadores da América - classificam-se os quatro primeiros colocados. O time tricolor precisa derrotar o embalado Atlético-PR, às 20h30, em Volta Redonda, para manter seu planejamento sob controle. ?O Fluminense está distante do primeiro colocado, mas ainda acredita no título. Ainda podemos conquistar 27 pontos. A esperança sempre existe?, declarou Tuta, artilheiro da equipe em 2005, com 29 gols. O goleiro Kléber tem opinião um pouco diferente. ?Alcançar o Corinthians é um sonho bem difícil. A Libertadores está mais próxima da gente?. Eles concordam, porém, que o tropeço contra o Brasiliense, na última rodada, surpreendeu a todos no clube e que amanhã é o dia da reabilitação. ?Já vencemos jogos praticamente impossíveis e, por isso, acredito no Fluminense?, disse Tuta, ressaltando que o Atlético-PR pela qualidade de seu elenco e pela força de sua camisa merece respeito. ?É um grande time, sempre difícil de ser batido?. O técnico Abel Braga terá o desfalque do volante Marcão, suspenso, e do atacante Lenny, machucado. No lugar do primeiro, ele deve escolher Preto Casagrande, mas Radamés também pode ser aproveitado. No ataque, Rodrigo Tiuí atuará ao lado de Tuta.