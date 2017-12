Flu pega Cruzeiro sem Edmundo e Roger Enquanto o novo presidente do Fluminense, Roberto Horcades, falava sobre os planos para o clube no triênio 2005/06/07, a equipe tricolor mantinha o discurso de rodadas atrás: precisa vencer para ainda lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana. E a tarefa neste sábado é derrotar o Cruzeiro, às 18h10, no Mineirão, mesmo com os desfalques do atacante Edmundo e do meia Roger. Após retornar de viagem à Itália, onde foi resolver problemas particulares, Edmundo se apresentou nesta sexta-feira nas Laranjeiras, sede do Fluminense, com cansaço e febre. O técnico Alexandre Gama, que deve permanecer no comando da equipe na próxima temporada, decidiu então poupá-lo de maior esforço. ?Eu contava com o Edmundo, mas ele está debilitado. Ele até se colocou à nossa disposição, mas achei melhor preservá-lo. A gente precisa de todo mundo 100% em campo?, declarou Gama, que optou por escalar Mineiro em vez de Júnior César na lateral-esquerda. O caso de Roger é parecido com o de Edmundo. Ele foi poupado dos treinos por causa de uma forte gripe e, apesar de ter participado do coletivo desta sexta-feira, não vai jogar. Nem o desfalque das duas estrelas tirou o otimismo do treinador, que está confiante em uma boa atuação do Fluminense. ?Sinto os jogadores motivados A postura deles durante a semana mudou. Com certeza, este time é o mais qualificado para o jogo?, disse Gama, que exigiu respeito ao Cruzeiro. Para Gama, a motivação dos jogadores pode ser explicada por uma possível classificação para a Copa Sul-Americana. ?Disputar uma competição internacional é bom para qualquer clube e atleta. Isso já é uma motivação extra?.