Flu pega o Grêmio com Danrlei no gol Fora da decisão do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a Copa do Brasil, única competição que resta ao Tricolor antes do início do Campeonato Brasileiro. Amanhã, o time das Laranjeiras enfrenta o Grêmio, às 21h45, no Maracanã. E com uma novidade: o goleiro Danrlei fará sua estréia justamente contra a equipe que defendeu por 15 anos. "É uma situação diferente e nova para mim. Sei que vou atuar contra o Grêmio, responsável por me revelar no futebol, mas isso não vai mudar meu comportamento", afirmou o jogador. Mas a saída de Fernando Henrique não será a a única mudança efetuada pelo técnico Ricardo Gomes. Com a ausência do meia Roger, machucado, Edmundo vai atuar recuado ao lado de Ramon, enquanto o jovem Alex formará a dupla de ataque com Romário. "O Edmundo e o Romário só vão jogar na frente quando o Roger estiver em campo. Caso contrário, ambos ficam muito isolados", disse Gomes, que também não conta com o artilheiro Marcelo, contundido. "Nos treinos, o resultado desta modificação foi muito bom. Vamos ver na partida." Outra ausência lamentada pelo treinador será a do lateral-direito Leonardo Moura. Machucado, ele cede seu lugar para Jancarlos, jogador que não tem tido muitas oportunidades no time e que, sempre quando atua, é vaiado pela torcida. "Isso já nem me preocupa mais. Tenho que entrar em campo e mostrar meu futebol", disse. A diretoria do Fluminense, porém, não está preocupada com a perseguição a algum jogador e quer atrair o maior número possível de torcedores. Para tanto, reduziu o valor dos ingressos. A geral, por exemplo, está custando R$ 1,00. A cadeira branca é a mais cara, ao preço de R$ 10,00.