Flu perde 2 jogadores para o exterior A diretoria do Fluminense não acha que há desmanche do elenco, porém nesta terça-feira mais dois jogadores deixaram o clube. O volante Marcão acertou sua transferência para o futebol do Qatar, enquanto o atacante Léo Guerra vestirá a camisa do Naval, equipe que disputará a divisão de elite do Campeonato Português nesta temporada. Com as negociações de Marcão e Léo Guerra, o Fluminense já perdeu no total seis jogadores durante o Brasileiro. Marcão, por exemplo, criou uma forte identificação com o Fluminense, clube pelo qual disputou 333 jogos. A torcida o adora e reconhece seu esforço em campo. Isso o envaidece. "Saio feliz por poder realizar coisas para a minha família, mas triste por deixar o Fluminense e sua torcida", declarou Marcão, emocionado, depois de se despedir dos companheiros, nas Laranjeiras. Sobre o desmanche, Marcão acha que a diretoria tricolor saberá contratar com critério e que, mesmo sem reforços, o Fluminense lutará pelo título. "Todos são concorrentes para ficar com a minha braçadeira de capitão. O grupo é forte e, com certeza, vai brigar pelo título. Caso seja campeão, venho ao Rio pegar o meu bicho (gratificação em dinheiro)", brincou.