Flu perde Carlinhos e inicia desmanche do elenco

A cada dia ficam mais distantes do Fluminense alguns de seus principais jogadores. O lateral Carlinhos já foi para o São Paulo e o zagueiro Fabrício, dispensado. A situação de Diego Cavalieri, Diguinho, Gum e Valencia também parece seguir o mesmo caminho. Os quatro têm contrato até 31 de dezembro e até agora a diretoria do Flu não sinalizou que gostaria de mantê-los no elenco.

O empresário de Valencia, o ex-jogador Paulo Miranda, já deixou claro que seu cliente está em busca de um novo clube para a temporada de 2015. Os outros três dão indícios de que estão também em fase de despedida do Flu.

Enquanto isso permanece a indefinição também sobre a permanência ou não do técnico Cristóvão Borges. As negociações com ele foram prorrogadas até dia 15 deste mês. O treinador está otimista e acredita num acerto.

O futebol profissional do Fluminense está de férias e só retoma as atividades em 7 de janeiro. Dois dias depois, o time viaja para os Estados Unidos para a disputa de um torneio internacional.