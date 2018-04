Flu perde de virada para o Olimpia e cai na Libertadores

ASSUNÇÃO - Atual campeão brasileiro, o Fluminense foi o quinto time do País eliminado na edição de 2013 da Copa Libertadores. Depois do empate sem gols na semana passada, o clube tricolor foi derrotado pelo Olimpia, em Assunção, por 2 a 1, nesta quarta-feira, e deu adeus à competição sul-americana. A equipe paraguaia agora terá pela frente nas semifinais, que serão disputadas só depois da Copa das Confederações, o Santa Fé (Colômbia), que eliminou o Real Garcilaso (Peru), com duas vitórias.

Depois de abrir o placar no começo do jogo, o Fluminense levou a virada aos 35 e aos 40 minutos do primeiro tempo. "Fazer 1 a 0 fora de casa e depois tomar dois gols, fica complicado", disse o atacante Fred, visivelmente abalado. "Não deu, fizemos um primeiro tempo bom, mas tivemos cinco minutos de bobeira que custaram nossa classificação", afirmou Thiago Neves.

O técnico Abel Braga considerou o resultado injusto. "Saímos, mas de uma forma muito digna. No segundo tempo, eles chutaram só uma bola em nosso gol. Não é merecido pelo que lutamos. É uma dor irreparável. Ganharam, parabéns".

Agora, de time brasileiro na Libertadores, só resta o Atlético Mineiro, que joga nesta quinta em Belo Horizonte contra o Tijuana, do México, depois do empate por 2 a 2 há uma semana. Antes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Grêmio caíram na fase de oitavas de final.

O JOGO

O Fluminense começou bem o jogo e parecia estar encaminhando a classificação quando marcou logo aos nove minutos com Rhayner, após falha na defesa paraguaia. Mansur recuou mal para o goleiro Martín Silva e o rápido meia brasileiro aproveitou o erro; chegou antes e encobriu o arqueiro do Olimpia. Para a alegria do técnico Abel Braga, que optou por escalar Rhayner em lugar de Thiago Neves ou Rafael Sóbis.

O time tricolor tinha o domínio do jogo, mas uma substituição na equipe paraguaia começou a mudar o rumo da partida. O técnico Ever Almeida trocou Caballero por Ferreyra e o Olimpia melhorou. Aos 35 minutos, em cobrança de falta lateral, Salgueiro arriscou direto e encobriu Diego Cavalieri - uma falha incomum para o goleiro do Fluminense, que, com Jean e Fred, vai disputar a Copa das Confederações pela seleção brasileira.

Menos de cinco minutos depois, Digão caiu com Barreiro dentro da área e o árbitro uruguaio Daniel Fedorczuk marcou pênalti. Salgueiro cobrou bem, no canto esquerdo; Diego Cavalieri foi na bola, mas não conseguiu pegar: 2 a 1. O Olimpia ainda mandou uma bola na trave aos 45 com Ferreyra.

O segundo tempo foi marcado pela catimba paraguaia. Na pressão do Fluminense, sumiram bolas e gandulas. Antes da metade da segunda etapa, Abel Braga sacou o lateral-direito Bruno e o volante Jean e colocou o meia Thiago Neves e o atacante Samuel. Aos 24 minutos, Fred cabeceou após cobrança de falta e a bola passou muito perto. Cinco minutos depois, Thiago cobrou falta e a bola também raspou a trave.

Como mais um gol garantiria a classificação dos brasileiros, a pressão do Fluminense foi total no fim da partida. Até Diego Cavaileri foi por duas vezes à área do Olimpia em cobranças de escanteio, mas os brasileiros não conseguiram marcar o gol de empate.

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA 2 x 1 FLUMINENSE

OLIMPIA - Martin Silva; Manzur, Miranda e Candia; Alejandro Silva, Salinas, Caballero (Ferreyra, depois Báez), Ortiz, Salgueiro (Paredes) e Pérez; Bareiro. Técnico: Ever Almeida.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Thiago Neves), Digão, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean (Samuel) e Wagner; Rhayner, Wellington Nem (Rafael Sobis)e Fred. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Rhayner, aos 9, e Salgueiro, aos 35 e aos 40 (pênalti) minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Silva, Ortiz, Manzur e Candia (Olimpia); Jean e Digão (Fluminense).

ÁRBITRO - Daniel Fedorczuk (Fifa/Uruguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).