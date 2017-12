Flu perde do Juventude, mas ainda briga O Fluminense foi derrotado, de virada, pelo Juventude, por 2 a 1, hoje à tarde, em São Januário, mas beneficiado pela derrota do Palmeiras para o Internacional, permaneceu na zona de classificação à Taça Libertadores da América. Com o resultado, o Tricolor colecionou sua quinta partida sem vitória na competição, continuou com 68 pontos na tabela, e, agora, precisará somente de um empate contra o Alviverde, em São Paulo, na última rodada, para se classificar à competição internacional. Já o time gaúcho, com 55 pontos, continuou com chances de assegurar um lugar na Copa Sul-Americana. Ameaçado de não atuar, por causa de dores musculares na coxa esquerda, Petkovic se destacou na partida logo aos 2 minutos do primeiro tempo. O sérvio cobrou uma falta na intermediária, que o zagueiro Gabriel Santos aproveitou para, de cabeça, fazer o único gol do time. Mesmo em vantagem no marcador, o Fluminense permaneceu pressionando o Juventude. Aos dez minutos, novamente Petkovic mostrou sua habilidade ao cobrar uma falta e acertar a bola no travessão do goleiro Rafael. Mas, se no primeiro tempo o Juventude fez uma partida apática, criando apenas uma oportunidade de gol, na segunda etapa a equipe gaúcha despertou para o confronto e, aos 2 minutos, empatou a partida, depois de uma cobrança de falta do meia Caíco. O gol da vitória aconteceu aos 14 minutos com o atacante Enílton, de cabeça, aproveitando um cruzamento do lateral-esquerdo Roger. Mas, até o final do confronto os dois times criaram oportunidades de marcar. Petkovic, duas vezes, e o atacante Marcelinho, uma, acertaram a bola no travessão, mas não tiveram sucesso em alterar novamente o placar.