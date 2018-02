Flu perto de acerto com Petkovic e Felipe O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, garantiu hoje que Petkovic e Felipe estarão vestindo a camisa do Tricolor no Campeonato Carioca. Os dois devem formalizar acordo com o clube até o meio da semana. Além dos dois, o Fluminense também terá em 2005 o zagueiro Fabiano Eller, ex-Vasco e Flamengo. Para Horcades, o time que está sendo montado vai ter condições de disputar o título do Carioca e também da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. "Ousar e pensar grande, respeito, hierarquia e disciplina; estes serão os mandamentos do Fluminense em 2005", afirmou Horcades.