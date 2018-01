Flu perto de contratar estrangeiro O meio Dario Ponca, que estava no Universidad Católica e pertence ao River Plate, está acertando sua vinda para o Fluminense. As negociações, de acordo com dirigentes do Tricolor, estão bem adiantadas. Confirmando-se a nova aquisição, Dario já se apresentaria ao clube em 3 de janeiro, de onde seguiria para Juiz de Fora, local da pré-temporada antes do começo do Campeonato Carioca. Quanto à contratação do lateral-esquerdo Marcão, que atuou no Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR, o Fluminense espera um desfecho do caso nas próximas horas. Entre o clube carioca e o atleta já está tudo certo. O que falta é a liberação do Atlético-PR.