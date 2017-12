Flu: Petkovic é o cobrador de pênaltis O meia Petkovic será o cobrador oficial de faltas e de pênaltis no Fluminense. É o que adiantou nesta sexta-feira o técnico Abel Braga, ciente da capacidade do jogador sérvio-montenegrino em lances de bola parada. "É um das virtudes do Petkovic e tenho que tirar proveito disso", declarou o treinador tricolor. A chegada de Petkovic deve provocar algumas mudanças na equipe do Fluminense. A tendência é que o esquema tático passe do 3-5-2 para 4-4-2, mas Felipe continuará exercendo função ofensiva, assegurou Abel Braga. Para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, em Volta Redonda, não há mistério. Felipe será o responsável por municiar o ataque formado por Tuta e Beto. Petkovic só estréia quarta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. "Ele é um craque e chega para somar", disse Felipe, que não passará a camisa 10 para o novo reforço tricolor.