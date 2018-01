Flu pode assumir liderança provisória O Fluminense pode assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro, caso derrote neste sábado o Brasiliense, às 16 horas, em Volta Redonda. Se isso se concretizar, a equipe tricolor torcerá para um tropeço do Santos no domingo contra o Flamengo, na Vila Belmiro, para se manter na primeira colocação. O técnico Abel Braga, no entanto, procurou hoje conter a euforia dos jogadores, que aumentou após a goleada sobre o Cruzeiro, por 6 a 2, no meio de semana. ?A equipe não tem motivo para comemorar nada. Tem que manter o pé no chão?, declarou o treinador, que optará por Preto Casagrande para o lugar do meia Felipe, machucado. Como de hábito, Abel Braga adotou, nesta sexta, um discurso de respeito ao adversário. ?O Joel Santana é um dos melhores treinadores do País?, referiu-se ao técnico do Brasiliense, para em seguida completar: ?Seu time faz boa campanha e vai tentar dificultar nossa vida?, disse Abel Braga, esquecendo-se talvez que a equipe do Distrito Federal luta para não retornar à zona de rebaixamento. Apesar do pouco tempo no clube, o meia Petkovic já é tratado como ídolo. Conquistou a admiração de todos pela dedicação nos treinamentos e pelos dois belos gols que marcou contra o Cruzeiro. Sem meias palavras, disse que, antes mesmo de retornar ao futebol brasileiro, tinha certeza que o Fluminense lutaria pelo título do Brasileiro. ?Todos estão fazendo bom trabalho. Quero retribuir o carinho dentro de campo, cada vez mais jogando melhor e ajudando o Fluminense a conseguir as vitórias?, afirmou.