Flu pode não ter Roger contra Sampaio O meia Roger, do Fluminense, está com uma contusão na coxa direita e é a maior dúvida do técnico Oswaldo de Oliveira para a partida desta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. O jogador fará tratamento intensivo até a hora do jogo e está confiante em poder atuar. "Como é um jogo decisivo, a motivação para se recuperar é maior. Vou fazer de tudo para poder jogar." Caso Roger não tenha condições de jogo, Oswaldo deverá escalar o recém-contratado meia Paulo Isidoro. "Não sei se vou agüentar os 90 minutos, mas darei tudo de mim", disse o jogador. O treinador também fará outra modificação no time, substituindo o atacante Caio, que vem sendo perseguido pela torcida e ainda não marcou um único gol nesta temporada. O substituto deverá ser o atacante Marco Brito. Já o meia Bismarck quer ficar no banco de reservas na partida contra o Sampaio Corrêa, porque se considera ainda em má condição física.