Flu pode ter 5 desfalques no sábado O Fluminense pode ter o desfalque de cinco titulares na última e decisiva rodada do Campeonato Carioca, contra o Friburguense, sábado. O volante Fabinho, contundido, e o zagueiro César, que cumpre suspensão automática, estão fora da partida. Os outros prováveis desfalques são o lateral-direito Paulo César, que continua com dores no tornozelo esquerdo, e os atacantes Asprilla e Agnaldo, com dores musculares. Se empatar ou perder o jogo, o Tricolor pode ficar fora das finais do Estadual. O técnico Valdir Espinosa completou nesta quinta-feira um ano no comando do Fluminense. Apesar da derrota para o São Paulo, quarta-feira, pela semifinal do Torneio Rio-São Paulo, o treinador elogiou o desempenho da equipe. Espinosa disse que a formação com três zagueiros o agradou e, no futuro, ela poderá ser utilizada com mais frequência.