Flu pode ter Ramon contra o Atlético-MG O meia Ramon pode ser a única novidade do Fluminense para o confronto contra o Atlético-MG, domingo, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma série de contusões musculares, o atleta vai participar de treino com bola nesta quarta-feira nas Laranjeiras e disse que precisa melhorar o seu condicionamento físico para atuar os 90 minutos. "Não estou preocupado em quanto tempo vou jogar. Meu pensamento nem está sendo esse. Quero fazer os trabalhos com o grupo e até o final da semana vou ver como está meu rendimento nos treinos. Quero voltar, isso é claro", declarou Ramon.