Flu pode ter Ramon, Roger e Edmundo O trio formado por Ramon, Roger e Edmundo se recuperou de contusão, que o tirou do confronto contra o Corinthians, na última rodada, e treinou bem hoje nas Laranjeiras. Eles, porém, ainda não têm escalação assegurada no jogo contra o Figueirense, sábado, em Volta Redonda. O técnico Alexandre Gama quer vê-los em ação até o coletivo de sexta-feira, para saber se eles estão bem na parte física e técnica. "Ainda é cedo para definir a equipe, mas a atuação dos três hoje me deixou bastante feliz", declarou Gama, que prometeu escalar um time mais ofensivo e criativo para o Fluminense sair de campo com a vitória. A explicação, segundo ele, é simples: a equipe carioca ainda luta por uma vaga na Copa Sul-Americana - classificam-se do 5.º ao 9.º colocado. "Vai ser um time mais equilibrado. Ainda quero ver se o Edmundo vai render o que se está esperando ", afirmou o treinador, que poderá contar também com o goleiro Fernando Henrique, também recuperado de contusão. Ramon, por exemplo, disse que não sentiu cansaço muscular durante a atividade de hoje. "Tenho a semana toda para melhorar o condicionamento físico. A minha recuperação foi muito bota".