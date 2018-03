Flu poupará Edmundo nos 2 primeiros jogos O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, disse nesta segunda-feira que o atacante Edmundo será poupado nas duas primeiras partidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Tricolor estréia quinta-feira enfrentando o Paysandu, no Pará. Segundo o treinador, o atleta precisa recuperar a forma física e, assim, poder reeditar o seu bom futebol. "Ele não está correspondendo nos jogos. Está treinando bem, mas viajar agora seria prejudicial para a recuperação dele", afirmou Gomes, ressaltando que deseja ver Edmundo em plena forma na partida com o São Paulo, no dia 28 de abril. Nesta segunda, quem confirmou presença na estréia do Fluminense foi o meia Roger, recuperado de uma cirurgia dentária.