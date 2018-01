Flu prega respeito ao Sampaio Corrêa O meia Roger, do Fluminense, teve um dia diferente nesta segunda-feira, por causa do belo gol que marcou do meio-de-campo, o terceiro na derrota para o São Paulo, por 4 a 3, no domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. "Só não posso comemorar mais por causa do resultado", disse ele, que perdeu um pênalti quando o confronto ainda estava 0 a 0. "O pênalti eu bati mal, mas a equipe mostrou um poder de reação qunado perdíamos por 3 a 0". Sobre a iniciativa de chutar do meio-campo, Roger contou que percebeu a ausência do goleiro Rogério Ceni do gol e chutou. "Não tentei colocar a bola no ângulo. Fui muito feliz no chute.", afirmou o jogador. O Fluminense viaja nesta terça-feira para o Maranhão onde jogará no dia seguinte contra o Sampaio Corrêa, em sua estréia na Copa do Brasil. O técnico Oswaldo de Oliveira sabe da importância de uma vitória por mais de dois gols, eliminando a necessidade da segunda partida. Ele pretende conversar com os atletas para ressaltar esse objetivo. Os jogadores tricolores, porém, adotaram um discurso de muito respeito em relação ao adversário. " O primeiro pensamento é o de vencer. Ninguém entra em campo pensando em goleada", disse o zagueiro César. " Mas, se o gol sair e tivermos a possibilidade de ampliar o placar, tentaremos evitar o jogo do Rio de Janeiro."