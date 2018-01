Flu prevê economia de R$ 20 mi com saídas e admite aviso a Cavalieri por telefone

O diretor executivo geral do Fluminense, Marcus Vinícius Freire, revelou nesta sexta-feira que o clube acredita que terá uma economia de cerca de R$ 20 milhões com a decisão de liberar oito jogadores do seu elenco que estão sob contrato, incluindo o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique.

O dirigente destacou que as ações do clube para melhorar as finanças não se resumirão a este ato. O próximo passo, no seu planejamento, é buscar novas fontes de receita para que o Fluminense também consiga ser competitivo em 2018.

"Teremos uma economia em torno de R$ 20 milhões. Agora temos que ir atrás de patrocinador master, aumento do sócio-torcedor e melhora das contas, pois alguns jogos no Maracanã deram prejuízo nesse ano", afirmou Marcus Vinícius em entrevista à ESPN Brasil.

As saídas que mais chamaram a atenção foram as de Diego Cavalieri e Henrique, pois ambos eram titulares absolutos e tinham identificação com o Fluminense e sua torcida. O dirigente adotou o discurso de que o clube tem tratado os jogadores que estão de saída com respeito, mas admitiu que o goleiro foi comunicado por telefone do fim da sua passagem pelo time.

"Estão todos de férias e viajando. Encontramos os jogadores da forma possível. Eu acho normal o jogador ter um sentimento ruim. É um jogador importante e um ídolo da torcida, mas esse foi o formato em função das datas. Foram ações programadas com o prazo que tínhamos", disse. "São ídolos, mas a dificuldade financeira fez a gente tomar essa medida. Montamos uma estrutura para caber no orçamento", acrescentou.

Além de Diego Cavalieri e Henrique, os outros jogadores dispensados foram o lateral-direito Wellington Silva, além de Arthur, Higor Leite, Maranhão, Marquinho e Robert. E, de acordo com Marcus Vinícius, a decisão pela saída deles foi tomada com o aval do técnico Abel Braga.

Os problemas financeiros foram uma das marcas do Fluminense em 2017, com atrasos salariais e a saída de vários jogadores durante a temporada. Isso até colocou em dúvida o futuro de Abel, que acabou acertando a sua permanência para 2018.

Com a decisão da diretoria, os oito jogadores agora vão buscar novos clubes e não precisarão se apresentar em 3 de janeiro, quando o elenco iniciará a preparação para a temporada 2018. O primeiro compromisso do time no ano será no dia 12, diante do PSV Eindhoven, pela Florida Cup, nos Estados Unidos.