Flu: problemas para trazer Oswaldinho Há empecilhos para um acerto na negociação entre a diretoria do Fluminense e o técnico Oswaldo de Oliveira, que esteve no Rio Grande do Sul hoje. O treinador deseja contar com pessoas de sua confiança na comissão técnica, como costuma trabalhar em outros clubes. O Tricolor, porém quer manter alguns funcionários. Outro motivo para a demora em confirmar Oswaldo como o técnico do Fluminense é a reformulação pela qual passa a estrutura do departamento de futebol. Hoje houve uma reunião entre os principais membros da diretoria e há a possibilidade de o vice-presidente de Futebol, Marcelo Penha, ser demitido. Ele ficou desgastado por causa da péssima campanha do time.