Flu procura um dirigente para o futebol O presidente do Fluminense, David Fischel, anunciou nesta sexta-feira que vai contratar um novo vice-presidente de futebol. Desde que Celso Barros, que também é presidente do patrocinador do clube, deixou o cargo, o Tricolor carioca ficou sem um profissional para cuidar especificamente do futebol. Fischel foi quem acumuluou a função neste período. "O futebol merece uma atenção especial. Até o início do Campeonato Brasileiro, eu resolvo este problema", garantiu o presidente. A intenção de Fischel é a de buscar um nome que adote a "linha dura" no clube. "Tem de ser uma pessoa responsável, séria e que saiba cobrar dos jogadores."