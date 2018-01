Flu promete anunciar Marcelinho amanhã A diretoria do Fluminense deixou para amanhã o anúncio da contratação do meia Marcelinho Carioca. O presidente do clube, David Fischel, e o presidente da empresa que patrocina a equipe, Celso Barros, se encontraram com o procurador do jogador, James Arruda, no domingo e a proposta feita agradou. "Já tivemos uma conversa e está tudo bem encaminhado. Só estamos aguardando a resposta do Marcelinho", disse Celso Barros. Depois de concretizar esta contratação, o Fluminense, que garantiu os atacantes Romário e Euller para a temporada 2004, espera conseguir outro meia. E o escolhido é Ramon, que não acertou com o Vasco.