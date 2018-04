Flu promete manter estilo de jogo para bater Olimpia O Fluminense busca uma boa vitória diante do Olimpia, nesta quarta-feira, em São Januário, para abrir vantagem e ter mais tranquilidade na volta, no Paraguai, no próximo dia 29, quando decidirá uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para isso, a equipe promete não abandonar seu estilo de jogo.