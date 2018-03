Flu promete pagar salários atrasados A diretoria do Fluminense anunciou nesta quarta-feira que deve pagar até o final da semana o salário de abril e a premiação pela conquista do Campeonato Estadual. O dinheiro para o pagamento dos jogadores deve vir do adiantamento das cotas de televisionamento dos jogos do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o técnico Robertinho diz estar preocupado com o jogo contra o Corinthians, domingo, pela última rodada da primeira fase da Copa dos Campeões. "O time deles tem muita mobilidade e às vezes, ficam sem uma referência dentro da área e isso confunde o adversário", explicou o treinador do Fluminense. "Não faremos uma marcação específica sobre um jogador. Vamos aproveitar o ótimo conjunto tricolor e eles terão dificuldades de nos atacar."