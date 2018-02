Flu promete recuperação na quarta Apesar do desânimo com a perda do título do Campeonato Carioca, para o Vasco, os jogadores do Fluminense prometem a recuperação na partida de quarta-feira contra o Flamengo-PI, pela Copa do Brasil. A delegação já viajou para o Piauí e o técnico Renato Gaúcho deve realizar alterações na equipe. Nos próximos dias, a diretoria do Fluminense deve anunciar a contratação de três reforços. O lateral-direito Guto, do América, e o atacante Josafá, do Madureira, estão em negociações. O terceiro nome é mantido em sigilo. Já o zagueiro português Paulo Madeira, contratado no ano passado e que não pôde atuar porque não tinha o visto de trabalho, retornou para Portugal.