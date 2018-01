Flu pronto para encarar os argentinos O primeiro desafio do Fluminense na Copa Sul-Americana foi cumprido com um pouco de sacrifício, mas também com competência. A classificação sobre o Santos, nos pênaltis, foi suada e comemorada com empolgação pelos jogadores. Agora, o pensamento é superar o Banfield, da Argentina, pela segunda fase da competição internacional - o jogo de ida ocorrerá em São Januário, no dia 14, e o de volta, no dia 28, em Buenos Aires. "Sempre é complicado enfrentar times argentinos. Mas, mesmo assim, tenho a sensação de que será algo diferente e bom ao mesmo tempo. O Fluminense sempre entra em campo para chegar à final e ser campeão", declarou o atacante Leandro, procurado nesta quinta pelo patrocinador do clube para renovar contrato até o fim de 2006.