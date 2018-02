Flu quer Carlos Alberto e Jeancarlos A diretoria do Fluminense já iniciou os trabalhos para apressar o retorno do meia Carlos Alberto e do lateral-direito Jancarlos. Ambos estão com a seleção brasileira Sub-20, que vai disputar o Torneio da Malásia, e só voltam ao Brasil no dia 18. Os dirigentes tricolores, porém, desejam que eles retornem esta semana para participarem do segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, no sábado. Para a partida desta quarta-feira contra o Fluminense-BA, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho deve contar com o retorno do meia Leonardo Inácio, recuperado de contusão. Basta uma vitória simples para o time conseguir a classificação. A primeira partida terminou empatada por 1 a 1.