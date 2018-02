Flu quer conversar com Edmundo A notícia de que o Fluminense estaria interessado na contratação do atacante Edmundo agitou nesta segunda-feira as Laranjeiras. De acordo com o vice-presidente do clube, Marcelo Penha, a diretoria vai estudar a viabilidade da negociação. ?Vamos ver ser há possibilidade. Não quero iludir a torcida. Vamos conversar com o jogador e ver se é possível", afirmou Penha, que tem conversado com o técnico Renato Gaúcho. O treinador quer a contratação de um atacante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nos últimos meses, o Fluminense perdeu Romário, Magno Alves, Roni e agora corre o risco de ficar sem Fábio Bala, artilheiro do Carioca com 10 gols. O jogador ainda não renovou contrato assim como o lateral-esquerdo Jadílson. Nesta segunda-feira na reapresentação, os atletas tricolores estavam visivelmente abatidos com a derrota para o Criciúma, por 2 a 0, na estréia no Brasileiro.