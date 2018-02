Flu quer Felipe e Alex Dias O meia Felipe está próximo de um acerto com o Fluminense. A diretoria tricolor entrou em contato com o empresário do jogador, Reinaldo Pitta, e ficou cheia de esperança de tê-lo no elenco em 2005. Segundo Paulo Bhering, que ocupa o cargo de coordenador de Futebol, a vinda de Felipe não depende do sucesso na negociação de Petkovic, que recebeu proposta do futebol árabe. "Podem vir o Petkovic e o Felipe, que inclusive pode estar conosco até sexta ou no início da próxima semana", declarou o dirigente tricolor. Quem também deve vestir a camisa tricolor em 2005 é o atacante Alex Dias, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás com 21 gols. Haverá nesta quinta uma reunião entre o empresário do jogador, João Rodrigues, e a diretoria do Fluminense para definir os últimos detalhes da negociação. "O Alex Dias já acertou as bases salariais com o Fluminense, mas falta concretizar a negociação com o Cruzeiro, com quem ele tem contrato", declarou Paulo Bhering.