Flu quer ganhar tudo o que disputar ?O Fluminense não vai priorizar nenhuma competição em 2006. Dará atenção especial a todas?. Com um discurso proporcional à grandeza do clube, o técnico Ivo Wortmann se apresentou nesta terça-feira no Salão Nobre das Laranjeiras. E lançou a meta inicial: conquistar o bicampeonato carioca. ?O Estadual do Rio é um torneio muito importante. Para um clube ser considerado forte, precisa ser grande dentro de casa?, declarou o treinador, de 56 anos. Ele foi além. Disse que a equipe tricolor vai lutar por qualquer título, mesmo que isso acarrete um desgaste maior. ?Privilegiar esta ou aquela competição é um grande erro. Não há preferência por Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro ou Sul-Americana. Para o Fluminense, todas têm o mesmo grau de importância?. O pensamento de Wortmann é compartilhado pela diretoria. De acordo com o treinador, o Fluminense contratará jogadores à altura dos que estão deixando o clube, casos do laterais Gabriel e Juan, do atacante Leandro e do goleiro Kléber. ?A boa temporada do Fluminense valorizou os atletas. Logo, o assédio é grande e fica difícil manter todo elenco. O mais importante é contratar peças de reposição com boa qualidade. Minimizar o erro é essencial?, disse Wortmann, favorável à renovação do contrato do atacante Tuta, que se encerra no fim de 2005. ?É um jogador de referência. Se ele for embora, temos que achar outro com as mesmas características?.