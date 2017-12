Flu quer manter jogadores em 2006 O presidente do Fluminense, Roberto Horcades, reuniu-se hoje com os jogadores do clube e foi claro: quer manter o elenco para 2006 e vai se esforçar para renovar o contrato de todos. ?Temos um grupo que provou ser vencedor, competitivo, não há razão para mudanças.? Também pediu que a equipe do Fluminense se mantenha concentrada para as últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Horcades quer garantir uma vaga à Taça Libertadores da América sem a necessidade de disputar repescagem. Para isso, o Fluminense vai ter de superar o Internacional no Brasileiro, em busca do vice-campeonato. O time treinou hoje normalmente, preparando-se para o jogo de quinta com o Atlético-MG, em Volta Redonda. O técnico Abel Braga vai ter quatro desfalques: Tuta, Petkovic, Arouca e Juan, que vão cumprir suspensão.