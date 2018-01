Flu quer manter Romário e Magno Alves A diretoria do Fluminense anunciou nesta terça-feira que a prioridade do clube para 2003 é a renovação dos contratos dos atacantes Romário e Magno Alves, principalmente por causa da provável saída de Roni. O interesse do Corinthians na contratação do meia Beto não surpreendeu os dirigentes tricolores. O alto salário do jogador foge à realidade orçamentária do time carioca e isso pode facilitar a sua transferência para São Paulo. Em relação a notícia de que Roni estaria se transferindo para o futebol russo, a diretoria do Fluminense voltou a declarar que o jogador não recebeu o passe livre e ainda está vinculado ao clube. O time que tiver interesse em contar com o atacante na próxima temporada terá que pagar o valor que será fixado na Federação de Futebol do Rio.