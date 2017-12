Flu quer Maracanã lotado contra Bangu O técnico Robertinho, do Fluminense, fez nesta sexta-feira um apelo aos torcedores tricolores para que eles compareçam ao Maracanã, domingo, na decisiva partida, contra o Bangu, pela semifinal do Campeonato Estadual. O Tricolor joga pelo empate para se classificar e chegar à final da competição. "Peço aos torcedores que compareçam nesse momento importante para o Fluminense", disse Robertinho. "Quero todos cantando o hino do clube para que os jogadores se identifiquem com a torcida." O treinador destacou o bom momento do clube, ressaltando a dificuldade dos próximos jogos. "Até agora só enfrentamos batalhas. A partir de agora, começa a guerra", afirmou Robertinho. "Respeitamos os adversários, mas o Fluminense irá impor o seu futebol."