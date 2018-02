Flu quer saber sobre despesas extras Além do STJD, os clubes também foram à CBF nesta segunda-feira. O assessor da presidência e advogado do Fluminense, Marcelo Penha, esteve na entidade para perguntar quem arcará com as despesas extras, por causa da realização das novas partidas. Não conseguiu se encontrar com o presidente da entidade Ricardo Teixeira ? ausente por estar viajando. Foi recebido pelo diretor do Departamento Técnico, Virgílio Elísio, que prometeu responder às indagações na quarta-feira, quando Teixeira voltará. ?O Fluminense teve dois jogos anulados. Um contra o Juventude, em Caxias do Sul, com um custo de R$ 80 mil, e, outro contra o Brasiliense, em Volta Redonda, em torno de R$ 60 mil. Quem pagará por isso??, indagou o representante do Fluminense. ?Se tivermos que pagar, vou ter que tirar dos salários dos atletas ou da parte social.?