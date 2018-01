Flu quer se vingar do Juventude-MT Mais do que a vitória, os jogadores do Fluminense desejam se vingar das provocações feitas pelo Juventude-MT, no confronto de amanhã, pela fase classificatória da Copa do Brasil, às 20h30, no Maracanã. Durante a goleada de 4 a 1 imposta pelo o adversário, na primeira partida, em Cuiabá, alguns atletas matogrossenses debocharam dos tricolores. O zagueiro César é um dos mais revoltados na equipe. Ele considerou que os jogadores do Juventude-MT tinham razão por estarem contentes, mas "extrapolaram" nas comemorações. O atacante Agnaldo disse que a obtenção da vaga é a melhor resposta para os matogrossenses. O técnico Valdir Espinosa orientou os jogadores para esquecerem as provocações sofridas e procurarem marcar os gols necessários à classificação. Para seguir na competição, o Fluminense precisa vencer o Juventude-MT por 3 a 0 ou por uma diferença superior a quatro gols. Se o placar da primeira partida for repetido, a decisão será nos pênaltis. A boa notícia para Espinosa é o retorno do goleiro Murilo, além do volante Viveros, já que ambos se recuperaram de contusão. O zagueiro Tinoco substitui Régis, que cumpre suspensão automática.