Flu quer um ponto em Santa Catarina O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, deu ênfase ao treino da defesa nesta quarta-feira. Ele prepara o time para enfrentar o Santos, dia 23, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca precisa de uma vitória se quiser afastar definitivamente o fantasma do rebaixamento. Mas, por se tratar de uma partida fora de casa, um empate já é considerado um bom resultado. Como o lateral-esquerdo Jadílson terá de cumprir suspensão, Júnior César, que vem atuando improvisado do lado direito, voltará para sua posição de origem. Com isso, Jancarlos deve ganhar uma nova oportunidade na equipe. ?Todo jogador que está no grupo tem que treinar bem porque pode entrar a qualquer momento. E na hora que são chamados, tem que dar conta do recado?, afirmou Renato.