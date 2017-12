Flu quer vencer para eliminar rival O Fluminense treinou nesta sexta-feira para o clássico contra o Flamengo, pelo Octgonal decisivo do Campeonato Estadual, neste domingo. O Tricolor já está classificado, mas pretende eliminar o Rubro-Negro da competição. Caso o clube obtenha uma vitória sobre o arqui-rival e o Friburguense derrote o Volta Redonda, o saldo de gols decidirá se o Flamengo estará eliminado ou não. O técnico Robertinho treinou praticamente a mesma equipe que derrotou o Friburguense, por 3 a 1, na última rodada. As exceções foram o lateral-esquerdo Rodolfo, com dores no joelho, e os atacantes Marco Brito e Magno Alves, ambos com cansaço muscular.