Flu quer vencer para espantar crise Sem o atacante Romário, com estiramento na panturrilha direita, e precisando da primeira vitória para espantar a crise que ronda as Laranjeiras, o Fluminense enfrenta amanhã o Bangu, às 20h30, em Moça Bonita, pelo Campeonato Estadual. O Tricolor tem um empate e uma derrota e só está na frente do Friburguense na tabela. Renato conta com o retorno do volante Marcão, recuperado de dores musculares, e promove a estréia do atacante Ademílson, ex-Botafogo, que atuará ao lado de Fábio Bala. O treinador espera aproveitar a velocidade de ambos os jogadores para surpreender a defesa do Bangu. Além de Romário, os meias Alex Oliveira e Djair também desfalcam o Fluminense. Os dois primeiros devem atuar no clássico contra o Vasco, domingo. Oliveira, recuperado de uma tendinite, fará sua estréia com a camisa tricolor. Já Djair, ainda precisa se recuperar fisicamente da contusão na coxa. Zagueiro - Hoje, a diretoria do Fluminense recebeu uma má notícia. A Fifa não autorizou o acerto do clube carioca com o zagueiro português Paulo Madeira por causa de uma dívida de US$ 400 com o Porto (Portugal). A diretoria tricolor alega que já tentou acordo diversas vezes, sem resultado. Com isso, a participação do jogador no Estadual está arriscada já que as inscrições terminam no próximo dia 31. No Bangu, a expectativa é pela manutenção da liderança da competição ao lado do Flamengo. O técnico Tita mantém o time que derrotou o Madureira na última rodada. O meia Leozinho é o destaque da equipe no Estadual e promete complicar a vida do Tricolor. Outros jogos - O Olaria enfrenta o Madureira, às 16h, na Rua Bariri. No estádio Correão, em Cabo Frio, o Cabofriense recebe o América, às 20h30.