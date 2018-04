Flu quer vencer para voltar ao caminho O Fluminense não perde há sete jogos, mas o empate com o Guarani, lanterna do Campeonato Brasileiro, no sábado, não estava nos planos do clube, que ainda sonha disputar o título ou, pelo menos, conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América. Por isso, a ordem dada ontem pelo técnico Alexandre Gama é de buscar o ataque para derrotar o Atlético-MG nesta terça-feira, às 20h30, no Maracanã. "Quero um time equilibrado, atacando em bom número e marcando também. Precisamos dessa vitória e o retrospecto do Fluminense no Maracanã é ótimo", declarou Gama, referindo-se ao fato de a equipe ainda não ter perdido atuando em casa no Brasileiro. A novidade do Fluminense para este jogo não é a presença de Romário e, sim, a estréia da terceira camisa do Fluminense, na cor grená. O uniforme tem padrão similar ao usado por times europeus e seleções. O experiente artilheiro, mais uma vez, não vai reforçar o ataque tricolor, por opção do treinador, satisfeito com o entrosamento da dupla formada por Alex e Edmundo. Três jogadores retornam ao time, após cumprirem suspensão automática. Fernando Henrique entra no lugar de Kléber, Odvan no de Zé Carlos e Marciel na vaga de Rodolfo Soares. A única dúvida de Alexandre Gama para definir a escalação da equipe está no meio-campo. Ele ainda não sabe se vai escalar Juan ou Arouca. A tendência é que o primeiro seja o escolhido. O Atlético-MG, assim como Botafogo, Flamengo e Vasco, luta para escapar da área de risco e precisa vencer. Essa necessidade de pontuar do adversário é visto como motivo de preocupação por Gama, que pediu atenção na marcação e criatividade quando a equipe tricolor estiver com a bola nos pés. "O jogo não vai ser fácil, mesmo atuando no Maracanã", declarou o treinador. O Fluminense ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação do Nacional, com 49 pontos em 32 jogos - está a três pontos da Ponte Preta, em quarto lugar.