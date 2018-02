Flu: Ramon sela paz com treinador O meia Ramon, do Fluminense, disse nesta quarta-feira ter superado o desentendimento com o técnico Ricardo Gomes, que o pôs no banco de reservas no confronto com o Atlético-MG, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a semana passada, o atleta não treinou três dias por causa de sua insatisfação com o treinador. Após o coletivo desta quarta, realizado nas Laranjeiras, ele declarou que o problema está superado. "Temos que buscar o melhor sempre. Quero trabalhar para ajudar o Fluminense e o Ricardo Gomes também. Meu desempenho neste ano ainda não é bom e achei que estava desprestigiado no clube", afirmou Ramon, que chegou a se reunir com a diretoria tricolor para acertar a rescisão de contrato. No entanto, ele reviu a decisão e começou a participar dos coletivos nesta semana para tentar retornar à equipe no confronto com o Grêmio, sábado, no Maracanã, pelo Brasileiro.