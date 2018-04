Flu reclama do fim da venda de ingressos no Maracanã A diretoria do Fluminense protestou oficialmente contra a decisão da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro que determina o fechamento das bilheterias do Estádio do Maracanã em dia de jogos. Em nota divulgada no seu site oficial, o clube lembra que os torcedores estão acostumados a adquirir os ingressos apenas no dia dos jogos.