Flu: Robertinho mantém time campeão A delegação do Fluminense viajou nesta segunda-feira à noite para Belém, no Pará, onde fará a estréia na Copa dos Campeões, nesta quarta-feira, contra o Náutico. O Tricolor está no Grupo A ao lado do time recifense, do Corinthians e Paysandu. A equipe para a primeira partida será a mesma que conquistou o título do Campeonato Estadual, contra o Americano, na semana passada, com exceção do zagueiro Maurício, machucado, que será substituído por César. O técnico Robertinho ficou contente em poder manter a equipe que vinha escalando. "É muito importante, por causa do entrosamento e do padrão de jogo do time", afirmou. "Todos os jogadores já sabem onde se posicionar em campo para a marcação e ataque." Robertinho só lamentou o fato de o Fluminense não ter tempo para descansar e depois voltar aos treinos. "O ideal seria uma semana para repousarmos, mas isso é uma utopia no futebol brasileiro", afirmou. "Temos que enfrentar a realidade."