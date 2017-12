Flu: Roger fica mais 1 dia sem treinar O técnico Alexandre Gama está desapontado com o meia Roger, que tem ficado fora com freqüência dos treinos do Fluminense. Na manhã desta terça-feira, por exemplo, ele chegou febril à Praia do Leme, na zona sul do Rio, e foi dispensado. À tarde, se apresentou nas Laranjeiras, sede do clube, mas foi poupado do coletivo por não estar recuperado da gripe. Na segunda-feira, Roger não havia treinado por causa de dores lombares. Por conta desses seguidos problemas, ele pode até desfalcar o Fluminense no confronto contra o Cruzeiro, sábado, em Belo Horizonte. "Quem não se empenhar vai sair do time", avisou Alexandre Gama, que ainda não definiu se vai manter Fernando Henrique ou optar pela entrada do experiente Kléber no gol.