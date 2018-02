Flu: Roger pede desculpas a colegas Na reapresentação do Fluminense, nesta terça-feira, o meia Roger foi o destaque ao pedir desculpas publicamente pelas declarações dadas ao término da derrota para o Atlético-MG, no domingo. Na ocasião, ele criticou a falha de marcação, que originou o gol da vitória mineira, e deixou transparecer seu descontentamento com o atacante Alessandro. "Peço desculpas porque estava de cabeça quente. Não tive a intenção de criticar qualquer um, mesmo porque não citei nomes e o Alessandro que só jogou 20, 30 minutos não poderia ser o culpado pela derrota", disse Roger, que pediu durante a partida para o atacante ajudar na marcação. "Mas um conversa e até mesmo uma briga sadia dentro de campo não faz mal a qualquer equipe." Apesar do pedido de desculpas de Roger, Alessandro frisou que somente seguirá as ordens do técnico do Fluminense, Ricardo Gomes. O atacante frisou que dentro do campo fará somente o que o treinador desejar.