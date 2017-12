Flu: Romário não vai opinar nos reforços O presidente do Fluminense, David Fischel, convidou nesta sexta-feira o presidente do patrocinador do clube, o empresário Celso Barros, para ser o novo vice-presidente de Futebol do Tricolor. A resposta, porém, só sairá na segunda-feira. Fischel aproveitou a ocasião para afirmar que o atacante Romário não vai escolher os reforços para a temporada 2004. O jogador vinha constantemente indicando nomes para o Fluminense, entre eles o do lateral-esquerdo Jorginho Paulista, atualmente no Botafogo. Segundo o dirigente, uma comissão será formada e terá a responsabilidade de selecionar possíveis nomes.